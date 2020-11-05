رئيس اركان الجيش يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني

2020/11/05 | 15:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أجرى رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اتصالاً هاتفياً مع الجنرال نيكولاس كارتر رئيس اركان الدفاع البريطاني.وذكر بيان لوزارة الدفاع اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان , يار الله ونظيره البريطاني بحثا خلال الاتصال الهاتفي عدداً من المحاور المهمة واكدا على العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ".كما اكدا ,على مواصلة الجانب البريطاني دعمه لقدرات الجيش العراقي من خلال بعثة حلف الناتو في العراق والتعاون الثنائي المشترك"./انتهى2

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