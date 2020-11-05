2020/11/05 | 16:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 1 دقیقة

4 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات الطقس، الخميس، الى هطول امطار متفاوتة الشدة في جميع انحاء البلاد حتى منتصف الاسبوع المقبل.

ونشر المتنبىء الجوي "صادق عطية" في تدوينة على فيسبوك، اليوم (5 تشرين الثاني 2020) "خريطة توضح مواقع وكميات الامطار الكلي لغاية منتصف الاسبوع المقبل حسب نموذج الطقس الامريكي".

واضاف، ان "الاحمر هو الاعلى كمية ثم الازرق ثم الاخضر ثم الفضي"، مشيرا الى ان "التغييرات واردة جدا".

واوضح، ان "الغزارة واردة في مناطق لايمكن توقعها الان".

وفي تدوينة اخرى معززة بالخريطة ذكر عطية، ان "المنخفض الجبهوي بالجبهة الباردة( الزرقاء) والدافئة (الحمراء) تستعد لدخول البلاد".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امطار في معظم انحاء العراق لغاية منتصف الاسبوع المقبل (خريطة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امطار في معظم انحاء العراق لغاية منتصف الاسبوع المقبل (خريطة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).