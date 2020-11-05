الشرطة يتعادل سلبياً مع زاخو في الجولة الثالثة للدوري

2020/11/05 | 16:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تعادل فريق الشرطة سلبيا مع زاخو من دون اهداف {0-0}، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز .

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