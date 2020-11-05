الكاظمي يعلن رفضه الشديد لإطلاق العيارات النارية على المواطنين العزّل تحت أي ظرف كان

2020/11/05 | 16:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عقد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إجتماعاً هاماً مع القيادات الأمنية بمحافظة البصرة، في مقر قيادة عمليات المحافظة.

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