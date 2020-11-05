اجتماع مصرفي يناقش الواقع المصرفي بظل جائحة كورونا والازمة المالية

2020/11/05 | 16:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اجتماعا لمدراء مفوضي المصارف العاملة داخل البلاد، لمناقشة الواقع المصرفي والتحديات التي تواجه المصارف في ظل جائحة كورونا والازمة المالية.والتقى رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل والكادر المتقدم للرابطة، مع عدد من مدراء مفوضي المصارف الخاصة وسيكون هناك لقاءات متعددة مع المصارف خلال الايام القادمة.

وقال الحنظل خلال اللقاء، ان رابطة المصارف الخاصة والمصارف تعمل على تطبيق رؤية البنك المركزي في النهوض بالواقع المصرفي داخل البلاد، ونشر مفهوم الشمول المالي وزيادة ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، موضحا أن المصارف الخاصة تسعى إلى تمتين العلاقة مع البنك المركزي وتطبيق قراراته التي تخدم القطاع المصرفي.

وأكد أن الشراكة بين البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة، ستنعكس إيجابا على العمل المصرفي، مشيرا إلى أن التحديات القادمة تنسجم مع رؤية القطاع المصرفي في تطبيق الورقة البيضاء التي ستخدم الاقتصاد.

ونوه الحنظل، إلى أن القطاع المصرفي قادر على توسع خدماته، خصوصا بعد رؤية الورقة الإصلاحية بسحب الأموال المكتنزة في البيوت ووضعها في المصارف واستثمارها في تمويل المشاريع الاستثمارية.

من جهة أخرى، رحب مدراء المصارف، خلال الاجتماع، بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا بما تنسجم مع تطوير الاقتصاد.

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