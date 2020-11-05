لاعبا اربيل يتماثلان للشفاء من كورونا

2020/11/05 | 16:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلن نادي اربيل الرياضي، تعافي لاعبيه من فيروس كرونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال المنسق الاعلامي للنادي ريبين رمزي لـ /المعلومة/ إن “لاعبي نادي اربيل ريباز عبدالله و وريا كامران، اجريا مسحة ثانية لفايروس كورونا”.

واوضح ان “النتائج اظهرت شفاءهم من الفيروس”، مشيراً إلى أنه “من المؤمل ان يلتحق اللاعبان بتدريبات الفريق يوم السبت المقبل”.

يذكر ان اربيل سيواجه فريق القاسم يوم غد في ختام مباريات الاسبوع الثالث من المسابقة.



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