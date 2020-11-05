حزب العمل الشيوعي في سوريا: تاريخ سياسي حافل (1 من 2) - جوزيف ضاهر

2020/11/05 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جوزيف_ضاهر ماذا قد تتعلّم المعارضة التقدّمية في سوريا من قصّة حزب العمل الشيوعي؟"قصّة حزب العمل الشيوعي السوري (1976-1992): فصل من تاريخ اليسار في سوريا"(المرايا، 2020)، هو كتاب جديد للكاتب والناشط السياسي راتب شعبو يسلط الضوء على تجربة السياسية لحزب العمل الشيوعي السوري ، مقدّما قراءة هامة وضرورية عن المقاومة السياسية التقدّمية ضدّ النظام السوري من السبعينيات حتى التسعينيات.



وراتب شعبو، مؤلف الكتاب، ......





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