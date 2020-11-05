2020/11/05 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح،

الخميس، أن قانون الانتخابات الذي صادق

عليه اليوم يمثل تغييرا نحو الافضل.

وقال صالح في كلمة تابعتها وكالة نون

الخبرية، إن "الفساد الانتخابي آفة

خطيرة وقانون الانتخابات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: الفساد الانتخابي آفة خطيرة وقانون الانتخابات يمثل تغييرا نحو الأفضل (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح: الفساد الانتخابي آفة خطيرة وقانون الانتخابات يمثل تغييرا نحو الأفضل (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).