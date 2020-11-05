الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا فوق الـ19 ألفا لليوم الثاني

2020/11/05 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم الثاني على التوالي، سجلت روسيا

ارتفاعا بأكثر من 19 ألف حالة في حصيلة

الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة

انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم

الخميس، في تقريرها

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