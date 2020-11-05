ألمانيا.. 19990 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/05 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض

المعدية، اليوم الخميس، تسجيل 19990 إصابة

جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي

الإصابات إلى 597.583 حالة.

وكشفت بيانات المعهد الألماني عن تسجيل

118 حالة وفاة نات

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