وزير الموارد يكشف تطورات ملف العراق المائي مع تركيا وإيران ويطمئن بشأن المخاوف من الجفاف

2020/11/05 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تحدث وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، الخميس، 05 تشرين الثاني، 2020، عن ملف العراق المائي مع إيران ، فيما أكد أن العراق لديه مخزون مائي بعده عن التعرض للجفاف.

وقال الحمداني في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "إيران غيرت مجرى عدد من الأنهر وحفرت انفاق تسببت بانخفاض مستوى المياه في العراق، حيث غيرت مجرى نهر الكارون مما اثر على واردات شط العرب، وساهمت هذه الخطوة بالأزمة التي حدثت فبل سنتين في شط العرب".

واضاف أن "نحو 40 رافدا ونهر من إيران يغذي العراق بعضها موسمية"، مبينا أن "الحل الافضل مع إيران تنفيذ اتفاقية 1975 او مراجعتها للوصول إلى تفاهمات جديدة".

وبين أن "علاقة العراق مع تركيا تتطور في ملف المياه اكثر من العلاقة مع إيران".

واشار الحمداني إلى أن "الوزارة ليس لديها مؤشر عن تعرض البلاد إلى الجفاف لكنها ستستخدم ‏المخزون المائي اذا تأخرت الامطار المؤثرة في البلاد، خصوصا ونحن نتوقع ‏هطول الأمطار في شهر شباط من العام المقبل".

وبشأن انشاء السدود قال الحمداني، إن "الوزارة عازمة على تنفيذ سد مكحول الكبير الواقع بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، واستكمال سد بادوش في محافظة نينوى"، لافتا إلى أن "استكمال هذين السدين سيكون العراق في الجانب الأمين مائيا".

واوضح أن "أن هذه السدود تمت المباشرة فيها قبل عام 2003 وتوقفت الاعمال فيها بعد هذا العام نتيجة الاحداث التي مرت بها البلاد"، لافتا إلى أن "الوزارة لديها خطة لإنشاء 150 سدا لحصاد المياه نفذ منها من 25 إلى 30 سدا".

وتابع وزير الموارد المائية أن "الوزارة اعتمدت خططا علمية جديدة لإدارة الموارد المائية عبر دراسة ستستمر 2035".

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