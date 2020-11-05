زاخو يفرض التعادل السلبي على الشرطة بدوري الكرة الممتاز

2020/11/05 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

فرض فريق زاخو بكرة القدم اليوم الخميس (5 تشرين الثاني 2020) التعادل السلبي على الشرطة، في لقاء جرى على ملعب زاخو بمحافظة دهوك ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم): إن" بداية الشوط الاول شهدت تراجعاً وتكتلاً دفاعياً لزاخو، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، فيما لم يجد الشرطة الحلول في كسر هذا التكتل، ولم يرتقي هذا الشوط حتى للوسط لينتهي بالنتيجة السلبية".

واضاف:" ومع انطلاق الشوط الثاني تسيد الشرطة اللقاء وزاد من ضغطه على مرمى محمد شاكر، فيما لم يتعرض مرمى محمد حميد لاي ضغط يذكر، ومع فرص الشرطة المتواصلة الا ان هز الشباك استمر بالعصيان على خطه الهجومي حتى نهاية المباراة بالتعادل السلبي".

وكانت الجولة الثالثة قد افتتحت امس الاربعاء بفوز النجف على السماوة، والكهرباء على الميناء.

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