هيئة التقاعد تعلن صرف رواتب المتقاعدين

2020/11/05 | 17:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقالت هيئة التقاعد، اليوم الخميس، بناءاً على توجيهات رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي المحترم وبمتابعة يومية من معالي السيد وزير المالية المحترم.وجاء في البيان الذي وصل “النور نيوز” نسخة منه “تَعلنُ هيأة التقاعد الوطنية عن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الثاني 2020 وعِبرَ قنوات الصرف الرسمية ( المصارف وقنوات الدفع الالكتروني)”.

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