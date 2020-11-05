الكاظمي يوجه دعوة الى رئيس الوزراء الكويتي لزيارة العراق

2020/11/05 | 17:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي دعوة رسمية الى نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد لزيارة العراق .ونقل الدعوة سفير العراق في الكويت المنهل الصافي خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء الكويتي ./ انتهى2

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