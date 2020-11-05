2020/11/05 | 17:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عن رحلاتها الداخلية والخارجية ليوم غد الجمعة 6 تشرين الثاني الحالي .وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان : الرحلات الداخلية ستكون لكل من البصرة و اربيل والسليمانية ، والاقليمية لكل من بيروت والقاهرة وعمان ودبي وطهران واسطنبول والاوربية الى مينسك ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا.. رحلات داخلية واقليمية وواحدة اوربية للخطوط الجوية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غدا.. رحلات داخلية واقليمية وواحدة اوربية للخطوط الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).