الحمداني يوجه بزيادة الاطلاقات المائية إلى محافظة المثنى

2020/11/05 | 17:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التخطيط: اعداد خطة لدعم القرى الأكثر فقرا

اكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الخميس، ان الوزارة أعدت خطة لدعم القرى الأكثر فقرا في جميع المحافظات، من خلال تنفيذ المشاريع الخدمية، في تلك القرى، بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبمشاركة دوائر التخطيط والإحصاء في المحافظات.

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