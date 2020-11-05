الكاظمي يوجه دعوة إلى نظيره الكويتي لزيارة العراق

2020/11/05 | 17:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

سلم السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي، الخميس، رئيس الوزراء صباح الخالد، دعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لزيارة العراق. وبحسب بيان تلقى "ناس" نسخة منه (5 تشرين الثاني 2020)، فقد التقى "سفير جمهورية العراق في دولة الكويت المنهل الصافي مع رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد، و جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الشقيقين".

ونقل السفير بحسب البيان، "تحيّات القيادة العراقيّة وحرصها على أستثمار العلاقات الأخوية لما فيه الخير للبلدين، وسلّم رسالة الدعوة المُوجَّهة من دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى نظيره الكويتيّ لزيارة العراق".

من جانبه أشاد رئيس الوزراء الكويتيّ "بعُمق العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين، وضرورة العمل على الإرتقاء بها إلى مدياتٍ أوسع، وأن تتظافر الجهود بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة، ورحّب سموه بالدعوة ووعد بتلبيتها بأقرب وقت".

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