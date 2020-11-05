مع استمرار حالة الطوارئ.. إصابة 24 شخصا بقصف في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا

2020/11/05 | 17:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 24 شخصا بقصف في إقليم تيغراي الإثيوبي، وهم يتلقون العلاج في مركز طبي قرب الحدود مع إقليم أمهرة.

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