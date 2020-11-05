بالوثائق… القضاء العراق يصدر 4 اوامر قبض بحق ناشطين بتهمة تهديد اشخاص

2020/11/05 | 17:04 - المصدر: سفن سكاي

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اصدرت محكمة استئناف نينوى اوامر قبض بحق اربعة ناشطين من مدينة الموصل

وضمن اوامر القبض اسماء كل من: ريان جاسم، صقر معن، مهند قاسم، سهر محمد..



وكانت التهمة الموجة اليهم تهديد اشخاص وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقية

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