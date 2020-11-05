اعادة عمل الباصات الحمراء في ساحتي التحرير والطيران ببغداد

2020/11/05 | 17:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العلومة/ بغداد..

أعلنت وزارة النقل/ الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، الخميس، اعادة عمل خطوط النقل الداخلي المارة بساحتي التحرير والطيران وسط العاصمة بغداد.

وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “بعد اعادة افتتاح ساحة التحرير والطيران وسط العاصمة وتنفيذا لتوجيهات وزير النقل ناصر الشبلي تم اعادة عمل خط النقل( ٣) الذي ينطلق من باب المعظم الى ساحة الميدان وخط النقل ذو الدلالة (٤) ينطلق من باب المعظم الى ساحة الطيران، كما تم اعادة خط النقل (٥٣) الذي ينطلق من ساحة التحرير الى الزعفرانية “.

وأضاف، أن “الشركة تسعى خلال الايام المقبلة ومع اعادة افتتاح شوارع وساحات العاصمة بغداد الى اعادة تفعيل كل خطوط النقل الداخلي وتسهيل عملية التنقل للمواطنين الكرام عبر باصات الشركة الحديثة والمميزة “.



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