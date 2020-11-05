التخطيط تكشف عن اعداد خطة لدعم القرى الأكثر فقراً

2020/11/05 | 17:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد وزير التخطيط، خالد بتال النجم، الخميس، ان الوزارة أعدت خطة لدعم القرى الأكثر فقرا في جميع المحافظات، من خلال تنفيذ المشاريع الخدمية، في تلك القرى، بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبمشاركة دوائر التخطيط والإحصاء في المحافظات.

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