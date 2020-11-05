الكاظمي يعقد اجتماعا 'هاما' في البصرة ويصدر مجموعة توجيهات

2020/11/05 | 17:08 - المصدر: NRT عربية

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اجتماع اليوم

فوتو: المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

دعا رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الخميس، القوات الأمنية الى العمل الجاد لتوفير الأمن لأهالي البصرة وحماية كرامة الإنسان وحفظ أمن المتظاهرين، لاسيما وأن أغلبهم لديه مطالب مشروعة.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (5 تشرين الثاني 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، عقد اليوم الخميس، إجتماعا هاما مع القيادات الأمنية بمحافظة البصرة، في مقر قيادة عمليات المحافظة، واستمع الى عرض مفصل عن مجمل الوضع الامني في عموم البصرة، والتحديات التي تواجه القوات الأمنية".

وأشاد الكاظمي بحسب البيان، بـ"جهود الأجهزة الأمنية في البصرة، التي تبذل قصارى جهدها من أجل أمن واستقرار المحافظة"، مؤكدا أن "الحكومة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية تعمل جميعا لخدمة المواطن وضمان استقراره"، داعيا "القوات الأمنية الى العمل الجاد لتوفير الأمن لأهلنا في البصرة".

وأضاف، ان "الكاظمي جدد دعوته للقوات الأمنية الى حماية كرامة الإنسان وحفظ أمن المتظاهرين، وأن يتمتع أداؤها بالمهنية وأعلى درجات المسؤولية في توفير الأمن للمواطنين، لاسيما وأن أغلبهم لديه مطالب مشروعة".

وتابع البيان، ان الكاظمي "أكد رفضه الشديد إطلاق العيارات النارية على المواطنين العزل تحت أي ظرف كان، وبين أن سلاح القوات الأمنية كان الصبر وقد نجحنا في ذلك، مشددا في الوقت ذاته، على رفض أي اعتداء وتجاوز على القوات الأمنية".

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