2020/11/05 | 17:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ضبطت قوات الحشد الشعبي، اليوم الخميس، اسلحة مختلفة في بساتين ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يضبط أسلحة مختلفة في بساتين ديالى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يضبط أسلحة مختلفة في بساتين ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).