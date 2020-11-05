ضبط أدوية بشرية بحوزة عامل في منفذ زرباطية الحدودي

2020/11/05 | 17:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ضبطت هيأة المنافذ الحدودية منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط مجموعة كبيرة من الادوية البشرية متنوعة بحوزة عامل عراقي، بغية تهريبها.

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