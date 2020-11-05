المنافذ الحدودية تضبط أدوية بشرية بحوزة عامل في منفذ زرباطية

2020/11/05 | 17:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط أدوية بشرية بحوزة عامل في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان”كوادرها في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط، ضبطت مجموعة كبيرة من الادوية البشرية متنوعة بحوزة عامل عراقي، بغية تهريبها”.

واضافت، انه “تم إعداد محضر ضبط أصولي لغرض عرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه“.

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