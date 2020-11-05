البيشمركة تقدم 4 مقترحات لادارة الملف الأمني في خانقين

2020/11/05 | 17:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُقد في مدينة خانقين، اليوم الخميس، اجتماعا مشتركا بين قيادات من قوات البيشمركة في اقليم كوردستان وقيادات في وزارة الدفاع العراقية، فيما قدمت وزارة البيشمركة 4 مقترحات لادارة الملف الامني في المنطقة.

وقال مصدر في قوات البيشمركة رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان اجتماعا عقد اليوم بين قيادات من البيشمركة والجيش الاتحادي لمناقشة الملف الامني في خانقين.

واضاف المصدر: ان وزارة البيشمركة قدمت 4 مقترحات لوزارة الدفاع خاصة بمحور خانقين، لافتا الى ان المقترحات هي:

1-رسم الحدود للمناطق المستقطعة من الاقليم ومن ضمنها خانقين.

2- اقامة مركز تنسيق مشترك تديره اكثر من جهة.

3-نصب سيطرات مشتركة من الجيش والبيشمركة خارج المدينة.

4-رسم خط دفاعي اما يكون مشتركا، او يكون عن بشكل خطين دفاعيين احدهما للجيش والثاني للبيشمركة.

واشار المصدر الى، ان قوات البيشمركة رشحت العميد نبيل محمد صالح و5 ضباط اخرين لتمثيل قوات البيشمركة في محور التنسيق المشترك في محور خانقين.

PUKmedia هاميار علي‌

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