2020/11/05 | 17:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، تلقيها معلومات عن نقل مسلحين من الشرق الأوسط إلى منطقة الصراع الأرمني-الأذربيجاني في قره باغ.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تكشف عن معلومات تفيد بنقل مسلحين من الشرق الأوسط إلى قره باغ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تكشف عن معلومات تفيد بنقل مسلحين من الشرق الأوسط إلى قره باغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).