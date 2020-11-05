رئيس الجمهورية: لدينا تحفظات على قانون الانتخابات

2020/11/05 | 17:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال رئيس الجمهورية، خلال مصادقته على قانون الانتخابات ان نزاهة الانتخابات ضرورة قصوى، ولا بدّ من تمكين جيل سياسي جديد يُكمل مسيرة الإصلاح النور نيوز حصلت على نص الكلمة الرئيس برهم وهي كالاتي: “بسم الله الرحمن الرحيم”التزاماً بواجبي الدستوري، صادقتُ على قانون الانتخابات، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة.إن اقرارَ هذا القانونِ …

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