كورونا يخترق المكتب الإعلامي لمصطفى الكاظمي

2020/11/05 | 17:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أفادت وسائل اعلام كردية، الخميس، بتسجيل إصابات بفيروس كورونا في المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

ونقلت الوسائل عن مصادر مطلعة أن “خمسة موظفين في المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أصيبوا بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن “حالتهم الصحية مستقرة”.

وسجل العراق اليوم أكثر من 3 الاف اصابة جديدة بفيروس كورونا فيما يقترب اجمالي الإصابات من حاجز الـ 500 ألف إصابة.



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