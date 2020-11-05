هبوط دون التوقعات لطلبات إعانة البطالة الأمريكية

2020/11/05 | 17:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لكن بأقل من التقديرات.

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