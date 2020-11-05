الامانة تدعو اصحاب الابنية المطلة على ساحة التحرير لترميم واجهاتها

2020/11/05 | 17:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعت امانة بغداد، اليوم الخميس، اصحاب الابنية المطلة على ساحة التحرير بصيانة ابنيتهم وترميم واجهاتها، مؤكدة استمرار اعمالها لتطوير وتأهيل المنطقة.

وقال بيان للامانة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “امين بغداد المعمار علاء معن قام بجولة برفقة عدد من المعماريين من الجامعات العراقية ونقابة المهندسين الذين دعاهم لاضافة لمستهم المعمارية والاطلاع على مراحل تطوير ساحة التحرير ومقترباتها وابداء ارائهم وتقديم مقترحاتهم التصميمية من بينها اختيارالمواد المستخدمة في عملية التطوير”.

واوضح البيان ان “امين بغداد يتابع بشكل يومي مراحل الاعمار والتأهيل ضمن ساحات التحرير والخلاني والطيران ونفق التحرير والحملات التي يتم تنفيذها هناك لازالة الاعلانات والمشوهات وصيانة خطوط تصريف مياه الامطار و اعادة تأهيل شناشيل ساحة الخلاني ونصب السياج وصيانة الممرات وتشذيب الاشجار وادامة المزروعات في حديقة الامة “.

ودعت الامانة في بيانها، اصحاب الابنية المطلة على ساحة التحرير، “بصيانة ابنيتهم وترميم واجهاتها“.

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