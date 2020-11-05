صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي لـ 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/11/05 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.



عبد الغني الساعدي عن تسجيل 489 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 208 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 489 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

- 208 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

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قطاع بغداد جديدة 41 حالة

قطاع الشعب 31 حالة .

قطاع البلديات الاول 37 حالة

قطاع المدائن 46 حالة

قطاع النهروان 11 حالة

قطاع الصدر 26 حالة

قطاع البلديات الثاني 16 حالة

- 281حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية .

•مدينة الصدر 63 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



الجوادر ’ جميلة , الكيارة ,

الشعب 13 حالة محلة 317, 337,

345, 357 .



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,331 ا

البلديات 14 حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,

شارع فلسطين 13 حالة محلة 505, 503, • , 506 , ,502 , 504

الامين 14 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

بغداد جديدة 10 حالات محلة 701 •

, 709 706 , 704 ,

, الزعفرانية 13 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•

905 , , 906 , 909 , الكرادة 10 حالات محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , 311 , الاعظمية 17 حالة محلة, 314

الحسينية 13 حالة محلة .



222 .



219 , 215 ’ 213 ’ الاستقلال

المدائن 14 حالة , جسر ديالى , حي الوحدة ,الوردية

زيونة 4 حالات محلة 714

• حي الخليج حالة واحدة محلة 703

شارع النضال 6 حالات محلة 103

• المشتل 10 حالات محلة 751 وقرب جامع النعيمي

• الغدير حالة واحدة محلة 706

الكاظمية 5 حالات محلة 427

اللطيفية 6 حالات

حي القاهرة 9 حالات محلة 303 , 305

• الفحامة حالة واحدة

• الكرخ الدورة5 حالات ,

• حي النصر حالة واحدة , 773

• حي السلام حالة واحدة , 408

• البنوك 9 حالات , 319 , 335 , 321

• المنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان

• الراشدية حالتين

• , 312 سبع ابكار 10 حالات محلة 332

• المعامل حالة واحدة الزراعي

• الكفاح حالتين محلة 125, 111

• حي تونس حالتين محلة 300

• الصليخ حالة واحدة 326

• حي الزهراء 8 حالات محلة 757

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 62898 توفي منهم1366 للاسف فيما اكتسب الشفاء 56939 ومتبقي قيد العلاج 4533".

ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".

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