ترامب: أوقفوا فرز الأصوات

2020/11/05 | 18:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الخميس، إلى تعليق عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، على خلفية تخلفه عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ونشر ترامب على حسابه في "تويتر" تغريدة قصيرة "أوقفوا فرز الأصوات".

وجرت الثلاثاء الماضي عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي- بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد".

المصدر: روسيا اليوم

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