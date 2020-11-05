نجدة بغداد تقبض على 478 متسولاً وتضبط 40 سيارة مطلوبة

2020/11/05 | 18:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت نجدة العاصمة بغداد، الخميس، القبض على عدد من المطلوبين خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضمنهم مجموعة حاولت سرقة مواطنة.



وقالت وزارة الداخلية، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 تشرين الثاني 2020)، إنه "سجلت مديرية شرطة نجدة بغداد نشاطات مميزة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، حيث تمكنت من القاء القبض على شخص مطلوب وفق (المادة ٤ إرهاب) ضمن منطقة ناحية الوحدة من قبل دوريات نجدة النهروان، والقبض على شخص يحمل (٨٠ علبة و١٧٠ حبة من العقاقير والمنشطات) غير المرخصة، ولا يحمل اي مستمسك رسمي، ضمن منطقة الباب الشرقي من قبل دوريات نجدة الكندي".

وأضاف البيان، "كما تمكنت دوريات نجدة الرشاد من القبض على سراق يستقلون سيارة نوع (متسيوبيشي) أثناء محاولتهم سرقة إحدى المواطنات ضمن منطقة المشتل وضبطت بحوزتهم سلاحا غير مرخص نوع مسدس وآلة جارحة، كما تم القبض على شخص يحمل رمانة يدوية اثر نشوب مشاجرة ضمن منطقة الحسينية من قبل دوريات نجدة الزهور".

وتابع، "وتم القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة نوع كرستال ضمن شارع النضال من قبل دوريات نجدة الصمود، والقبض على (٥) اشخاص مطلوبين جنائيا وفق أوامر قبض مختلفة، والقبض على (٣) اشخاص يحملون أسلحة غير مرخصة (بندقية كلاشنكوف ومسدسين) من قبل دوريات نجدة (الدورة، وبغداد الجديدة، والحرية) ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، والقبض على ٤٧٨ متسولا، كما تمكنت من ضبط ٤٠ سيارة مطلوبة (عليها اشارات حجز)، و٢٧٧ سيارة مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة، وضبط ٧٢٨ دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية وتم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".

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