للمرة الأولى.. السعودية تعلن استضافة سباق

2020/11/05 | 18:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يذكر أن دول خليجية قد نظمت سباقات "فورمولا وان" سابقا، مثل الإمارات، والبحرين.

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