حملة ترامب تقول إنها ستصدر إعلاناً مهماً الليلة

2020/11/05 | 18:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها ستصدر إعلاناً مهماً من لاس فيغاس عاصمة ولاية نيفادا مساء اليوم.

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