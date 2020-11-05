صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 489 المسجلة اليوم

2020/11/05 | 18:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، عن تسجيل 489 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 208 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 489 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

208 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

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قطاع بغداد جديدة 41 حالة

قطاع الشعب 31 حالة .

قطاع البلديات الاول 37 حالة

قطاع المدائن 46 حالة

قطاع النهروان 11 حالة

قطاع الصدر 26 حالة

قطاع البلديات الثاني 16 حالة

281حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية .

مدينة الصدر 63 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



الجوادر ’ جميلة , الكيارة ,

الشعب 13 حالة محلة 317, 337,

345, 357 .



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,331 ا

البلديات 14 حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,

شارع فلسطين 13 حالة محلة 505, 503, • , 506 , ,502 , 504

الامين 14 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

بغداد جديدة 10 حالات محلة 701 •

, 709 706 , 704 ,

, الزعفرانية 13 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•

905 , , 906 , 909 , الكرادة 10 حالات محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , 311 , الاعظمية 17 حالة محلة, 314

الحسينية 13 حالة محلة .



222 .



219 , 215 ’ 213 ’ الاستقلال

المدائن 14 حالة , جسر ديالى , حي الوحدة ,الوردية

زيونة 4 حالات محلة 714

حي الخليج حالة واحدة محلة 703

شارع النضال 6 حالات محلة 103

المشتل 10 حالات محلة 751 وقرب جامع النعيمي

الغدير حالة واحدة محلة 706

الكاظمية 5 حالات محلة 427

اللطيفية 6 حالات

حي القاهرة 9 حالات محلة 303 , 305

الفحامة حالة واحدة

الكرخ الدورة5 حالات ,

حي النصر حالة واحدة , 773

حي السلام حالة واحدة , 408

البنوك 9 حالات , 319 , 335 , 321

المنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان

الراشدية حالتين

, 312 سبع ابكار 10 حالات محلة 332

المعامل حالة واحدة الزراعي

الكفاح حالتين محلة 125, 111

حي تونس حالتين محلة 300

الصليخ حالة واحدة 326

حي الزهراء 8 حالات محلة 757

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 62898 توفي منهم1366 للاسف فيما اكتسب الشفاء 56939 ومتبقي قيد العلاج 4533”.





ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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