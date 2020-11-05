بالفيديو.. حوت هائل يبتلع قارب بمن فيه

2020/11/05 | 18:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التهم حوت هائل الحجم، قارب صغير يحمل اثنين من مراقبي الحيتان بعد اقترابهما منه بلحظات، حيث تسلّل تحت المياه وابتلع القارب بمن فيه.

وقام اثنان من مراقبي الحيتان بالاقتراب من حوت أحدب عملاق باستخدام قارب تجذيف صغير قبال سواحل أفيلا في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

لكن الحوت فاجأ الجميع عندما تسلل تحت المياه متجها إلى أسفل القارب، وفتح فمه ودخل القارب بمن فيه إلى داخله، وتظهر المشاهد الأولى المسجلة بعدسة أحد الناشطين “كأن الحوت قام بابتلاع القارب”.

وبحسب “سي إن إن”، كانت جولي مكسورلي، وليز كوتريل، يشاهدان الحيتان الحدباء، يوم الاثنين الماضي، قبل أن يقررا الاقتراب من الحوت.

وقالت ماكسورلي: “رأيت كميات كبيرة من الأسماك، كأنها كرة طعم كبيرة تخرج من الماء”، وأضافت: “شاهدت الحوت يقفز، فجأة، رفعنا وكنا في الماء”.

بدوره، قال كوترييل: “كنا في فم الحوت، حرفياً، وقلت في نفسي؛ أنا ميت.



أنا ميت، اعتقدت أنه سيغلق فمه علي، الذي أعرفه أنني وجدت نفسي في الماء”.

وبحسب الصحيفة، تمكن الاثنان من النجاة بدون أي أضرار، بعد غرقهما تحت الماء لفترة وجيزة، قبل أن يعودا إلى الظهور من جديد.

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