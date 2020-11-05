2020/11/05 | 18:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 4 دقیقة

112 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، إلى إيقاف عد فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وكتب ترمب تغريدة قصيرة مؤلفة من ثلاث كلمات فقط نشرها عبر حسابه في "تويتر" اليوم، (5 تشرين الثاني 2020) جاء فيها: "أوقفوا فرز الأصوات!".

STOP THE COUNT!

— Donald J.



Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

ويأتي هذا النداء على خلفية إحراز بايدن تقدما على ترمب في الانتخابات، بناء على المعطيات الأولية.

وحصد المرشح الديمقراطي حتى الآن، حسب قناة "فوكس نيوز"، دعم 264 من أعضاء المجمع الانتخابي الـ538 (مقابل 214 لترمب) ويحتاج إلى ستة أصوات أخرى فقط للفوز.

وقد يحقق بايدن هذا الهدف بالفوز في ولاية نيفادا حيث يتقدم على ترمب، حسب بيانات "فوكس نيوز"، بـ49.3% مقابل 48.7% من أصوات الناخبين بعد فرز 75% من الأصوات.

وسبق أن أعلن ترمب بعد الانتخابات عن فوزه في عدد من الولايات التي تبين لاحقا أنها دعمت بايدن، وأكد وقوع "احتيال" في عملية التصويت، دون تقديم أي أدلة تثبت ذلك.

وقدمت حملة ترمب دعاوى قضائية بشأن عملية فرز الأصوات في عدد من الولايات المهمة لتحديد الفائز بالانتخابات.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب مغردا: أوقفوا العد!) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب مغردا: أوقفوا العد!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).