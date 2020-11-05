“داو جونز” يرتفع 400 نقطة بالمستهل مع انتظار حسم الانتخابات

2020/11/05 | 18:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

استهلت الأسهم الأمريكية جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع قوي، ليصعد “داو جونز” بأكثر من 400 نقطة، مع آمال تحديد بالانتخابات الرئاسية قريباً.

ويتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه دونالد ترامب بفارق كبير، في أصوات المجمع الانتخابي، مع انتظار الحسم في 4 ولايات.

وتتفاعل الأسواق بشكل إيجابي للغاية مع حقيقة أن قدرًا كبيرًا من عدم اليقين بشأن الانتخابات قد انتهى.

وحتى مع عدم حسم نتيجة السباق الرئاسي، ارتفعت الأسهم الأمريكية مع تلاشي فرص حدوث موجة زرقاء في الكونجرس، والتي جادل البعض بأنها كانت ستشكل رياحًا معاكسة لمجالات من السوق بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأظهرت بيانات اقتصادية، تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع “داو جونز” الصناعي بنحو 1.5 بالمائة أو 411 نقطة، ليسجل 28258.7 نقطة.

كما شهد “ستاندرد آند بورز” ارتفاعاً بنسبة 1.7 بالمائة ليصل إلى 3502 نقطة، وصعد “ناسداك” بنحو 2 بالمائة إلى 11820.2 نقطة.

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