‌كلار.. مصابون في حادث مروري

2020/11/05 | 18:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب خمسة اشخاص بجروح بينهم طفلين اليوم الخميس على طريق كلار، بسبب اصطدام سيارتين.

وقالت مديرية مرور كرميان في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، ان حادث سير وقع اليوم على طريق مدينة كلار (حولي) بين سيارتين نوع جيب واز وبيك اب كونا، ما ادى الى اصابة خمسة اشخاص بينهم طفلين، تم نقلهم الى مستشفى الشهيد هزار بكلار وتم فتح تحقيق في الحادث من قبل فريق مرور المدينة.

PUKmedia اعلام مديرية مرور كرميان

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