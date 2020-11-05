2020/11/05 | 18:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / توقعت خلية الازمة النيابية تأجيلا لبدء العام الدراسي المقبل.وقال مقرر الخلية جواد الموسوي / حسب الوكالة الرسمية / ان : قرار رفض عودة الطلبة الى الدوام يتخذ بشراكة ولا تتفرد به جهة وهناك مناقشات بشأنه.واضاف :" هناك تريث بقرار بدء العام الدراسي لاننا متخوفون من المرحلة المقبلة مع بداية موسم الشتاء بارتفاع اصابات كورونا الى عدد كبير جداً".واكد الموسوي وجود توقعات بتأجيل العام الدراسي هذا الشهر ولكن لم يتخذ قرار ونترقب الموقف الوبائي به جيداً.وكانت وزارة التربية اعلنت عن احتمال بدء العام الدراسي المقبل في 15 من الشهر الحالي ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة النيابية تتوقع تأجيل موعد بدء العام الدراسي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة النيابية تتوقع تأجيل موعد بدء العام الدراسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).