الانتخابات الامريكية .. ترامب يقيم دعاوى قضائية.. والفرز يقرب بايدن من البيت الابيض

2020/11/05 | 18:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد الرئيس دونالد ترامب حدوث تزوير في ولايات عدة وأقام دعاوى قضائية ، في حين اقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية والدخول الى البيت الابيض .وذكرت وسائل اعلام امريكية : "يضيق الفارق في السباق الانتخابي في خمس ولايات، إذ يتقدم بايدن قليلا في نيفادا وأريزونا في حين يراقب ترامب تقلص تقدمه السابق في بنسلفانيا وجورجيا الحاسمتين مع فرز الأصوات المرسلة بالبريد أو غيره من أشكال التصويت الغيابي".



ويتعين على ترامب أن يفوز في الولايات التي لا يزال متقدما فيها بالإضافة إلى أريزونا أو نيفادا للفوز على منافسه وتجنب أن يصبح أول رئيس أمريكي يخسر فترة الرئاسة الثانية منذ جورج بوش الأب في 1992.وهيأ الفرز والدعاوى القضائية الساحة لحالة من عدم التيقن قد تستمر أياما وربما أسابيع قبل انعقاد المجمع الانتخابي يوم 14 كانون الأول وقبل أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين يوم 20 كانون الثاني.وحتى صباح اليوم الخميس كان بايدن متفوقا على ترامب بنحو 3.6 مليون صوت في التصويت الشعبي على مستوى البلاد لكن الفروق كانت ضئيلة للغاية بينهما في عدة ولايات.



وفي ويسكونسن تقدم بايدن على ترامب بنحو 21 ألف صوت من بين 3.3 مليون صوت تم الإدلاء بها.



وفي جورجيا تقدم ترامب بفارق 19 ألف صوت من نحو خمسة ملايين صوت.وطالبت حملة ترامب بإعادة الفرز في ويسكونسن، كما رفعت دعاوى قضائية في ميشيغان وبنسلفانيا لوقف إحصاء الأصوات.



ووصفت جوسلين بنسون وزيرة خارجية ولاية ميشيجان والمسؤولة عن الانتخابات في ولايتها، الدعوى التي رفعها فريق ترامب بأنها بلا قيمة.ورفعت حملة ترامب دعوى قضائية في جورجيا للمطالبة بأن تفصل مقاطعة تشاثام التي تضم مدينة سافانا الأصوات التي وصلت متأخرة لضمان عدم احتسابها.وطلبت الحملة كذلك من المحكمة العليا السماح لترامب بالانضمام إلى دعوى أقامها جمهوريون في بنسلفانيا بشأن ما إذا كان يحق لهذه الولاية الحاسمة قبول الأصوات التي تأخر وصولها.وإذا فاز بايدن فسيواجه معركة عنيفة للحكم في ظل سيطرة الجمهوريين التي بدت شبه مؤكدة الآن على مجلس الشيوخ، وهو ما يرجح تعطل الكثير من مشاريع القوانين الواردة على جدول الأعمال التشريعي الذي يشمل توسيع الرعاية الصحية ومكافحة تغير المناخ.ويجيء هذا الشد والخلاف عقب حملة انتخابية طغت عليها التراشقات العنيفة وسط جائحة أودت بحياة أكثر من 233 ألفا بالولايات المتحدة وأفقدت الملايين أعمالهم.



كما مرت البلاد بشهور مضطربة شهدت فيها احتجاجات على العنصرية ووحشية الشرطة.وقد سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا لحالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الأربعاء مع رصد ما لا يقل عن 102591 إصابة جديدة وفقا لإحصاء لرويترز.وعبّر أنصار كلا المرشحين عن مشاعر غضب وإحباط وتخوف في ظل عدم وضوح موعد حسم نتيجة الانتخابات.وفاز ترامب في انتخابات عام 2016 على الديمقراطية هيلاري كلينتون بعد فوزه بولايات حاسمة على الرغم من تقدمها بحوالي ثلاثة ملايين صوت على مستوى البلاد.ولم يفز أي مرشح جمهوري في التصويت الشعبي إلا مرة واحدة منذ الثمانينات، رغم فوز الجمهوريين بثلاث انتخابات رئاسية من سبع خلال هذه الفترة بفضل نظام المجمع الانتخابي./انتهى3

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