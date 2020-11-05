النقل تعلن عودة عمل خطوط النقل الداخلي المارة بساحتي التحرير والطيران

2020/11/05 | 18:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعلنت وزارة النقل/ الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود/ إعادة عمل خطوط للنقل الداخلي المارة بساحتي التحرير والطيران وسط العاصمة بغداد.ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الشركة كريم كاظم حسين نه :" بعد إعادة فتح ساحتي التحرير والطيران وسط العاصمة ، تمت إعادة عمل خط النقل ( ٣) الذي ينطلق من باب المعظم الى ساحة الميدان وخط النقل ذي الدلالة (٤) من باب المعظم الى ساحة الطيران، كما تمت إعادة خط النقل (٥٣) الذي ينطلق من ساحة التحرير الى الزعفرانية.



وأضاف ان : الشركة تسعى خلال الايام المقبلة ، مع اعادة فتاح شوارع وساحات العاصمة بغداد ، الى إعادة تفعيل كل خطوط النقل الداخلي وتسهيل عملية التنقل للمواطنين عبر باصات الشركة الحديثة والمميزة./انتهى3

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