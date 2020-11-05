2020/11/05 | 18:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد الكاتب والمحلل السياسي الامريكي ابيومي ازيكيوي ان عمليات حظر التجوال في مدينة فيلادلفيا تعكس حقا الوضع الاجتماعي والسياسي غير المستقر الذي تعيشه الولايات المتحدة.

ونقلت قناة (برس تي في) في مقابلة ترجمتها وكالة / المعلومة/ عن ازيكيوي قوله إن ” ذلك ينبع بشكل مباشر من الاستفزازات العنصرية للشرطة والتي تحركها القوى العنصرية في البيت الابيض “، ملقيا باللوم على الرئيس الامريكي دونالد ترامب في نشر القوات الفيدرالية والحرس الوطني في مختلف المدن الامريكية وهي تتحرك ضد حياة وحرية السود في البلاد”.

واضاف أن ” ما تقوم به تلك القوات لن يحل الاوضاع المتأزمة في البلاد في ظل جائحة كورونا والازمة الاقتصادية الناتجة عن ذلك ، فالناس في امس الحاجة الى الغذاء وقد تعرضوا للتهديد بالعدوى وحجز الرهن العقاري وفقدان الوظائف ، فضلا عن اكبر ازمة للصحة العامة منذ اكثر من قرن “.

وتابع أن ” المدن الامريكية كانت مسرحا لاضطرابات مدنية وأعمال عنف خلال الأيام الماضية بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية خطط ترامب لإعلان نصر مبكر، لذا فان نتيجة هذه الانتخابات ستكون مهمة للغاية لانها ستحدد الاتجاه الذي تسير فيه البلاد”.

واشار الى انه ” يوجد مالايقل عن 3671 جنديا أمريكيًا على أهبة الاستعداد في 16 ولاية للانتشار السريع.



ومن بينهم 1000 جندي في ماساتشوستس ، و 300 في أريزونا ، و 300 في ألاباما ، وقد التزمت قوات الحرس غير المعلنة بهذا الجهد بسبب تيهوء الكثير من المدن في الولايات لحالة من الفوضى نتيجة رفض ترامب النقل السلمي للسلطة “.



انتهى/ 25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي امريكي : الولايات المتحدة تعيش وضعا سياسيا واجتماعيا غير مستقر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي امريكي : الولايات المتحدة تعيش وضعا سياسيا واجتماعيا غير مستقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).