2020/11/05 | 18:31 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان بعد ظهر اليوم، الخميس ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٠، الرياضي العراقي المعروف وزير الرياضة والشباب العراقي، عدنان درجال.وبحث الجانبان خلال لقاء أوضاع الرياضة والشباب والأنشطة الرياضية في العراق وإقليم كوردستان، وسلطا الضوء على احتياجات المجال الرياضي وأهمية استغلال الطاقات الشبابية وتنمية قدراتهم وإشراكهم بفاعلية في إعادة بناء البلاد.وأكد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يستقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يستقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يستقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).