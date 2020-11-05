ثنائية أيمن حسين تمنح الفوز للجوية على الصناعات في الدوري الممتاز

2020/11/05 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

منحت ثنائية لاعب الجوية ايمن حسين، الخميس (5 تشرين الثاني 2020)، الفوز لفريقه على الصناعات الكهربائي، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم): إن فريق الصناعات الكهربائية تراجع منذ البداية الى الخلف خوفا من هز شباكه المبكر، فأستغل الجوية هذا التراجع للضغط في ملعب منافسه، الا ان الحلول غابت عند الجوية في تهديد المرمى رغم افضليته في هذا الشوط، حتى الدقيقة 35 ومن كرة ثابتة، إستقبل أيمن حسين الكرة وارتقى لها بشكل جميل ليهز شباك الصناعات برأسية متقنة وهدف التقدم للجوية، وفشل فريق الصناعات بإستغلال فرصة التعويض، عندما أخفق أنس مالك التسجيل من ركلة جزاء عند الدقيقة 40 لينتهي الشوط الاول بهدف الجوية الوحيد.

واضاف: في الشوط الثاني انخفض الخط البياني للقاء في الاداء الفني والضغط والفرص المتاحة خاصة بالنسبة للجوية الذي يمتلك في صفوفه عدد كبير من لاعبي المنتخب، لكن أيمن حسين عاد قبل نهاية الوقت الاصلي للمباراة بدقيقة واحدة ليضيف هدفا ثانيا للجوية وانهاء اللقاء لصالح فريقه 2- صفر.

وكانت الجولة الثالثة قد افتتحت امس الاربعاء بفوز النجف على السماوة، والكهرباء على الميناء، وتعادل زاخو والشرطة اليوم الخميس.

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