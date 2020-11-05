الرئيس العراقي يصادق على قانون الانتخابات

2020/11/05 | 18:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق الرئيس العراقي برهم صالح على قانون الانتخابات، الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق، وقال صالح خلال كلمة اعقبت التوقيع إن القانون يعتبر تطورا ن...

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