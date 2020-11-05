عاجل | فوكس نيوز: جو بايدن بات قريبا جدا من الحصول على 270 صوتا وهي كامل أصوات المجمع الانتخابي

2020/11/05 | 18:34 - المصدر: قناة التغيير

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فوكس نيوز: جو بايدن بات قريبا جدا من الحصول على 270 صوتا وهي كامل أصوات المجمع الانتخابي

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