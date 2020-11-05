عاجل | مصادر: تعرض أفراد من الشرطة إلى هجوم من قبل حزب العمال في ناحية جمناكي بدهوك

2020/11/05 | 18:34 - المصدر: قناة التغيير

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مصادر: تعرض افراد من الشرطة الى هجوم من قبل حزب العمال في ناحية جمناكي بدهوك

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